МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали применять новую — вдвойне опасную — схему с использованием подменных номеров обычных граждан, рассказала в беседе с "Известиями" руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Эксперты рассказали, как мошенники обходят блокировку своих сайтов

По словам эксперта, в последний месяц на портал "Мошеловка" начали поступать обращения россиян, чьи номера жулики используют для подмены. Гражданам звонят и заявляют, что с их номера якобы позвонил сотрудник банка, пытавшийся выведать персональную информацию для хищения денег со счета.

Лазарева отметила, что зафиксированы и обращения от потенциальных жертв. Так, при попытке перезвонить на номер, который определяется во время звонка от мошенников, отвечает совершенно другой человек с другими особенностями речи и даже другого пола, который утверждает, что в последнее время никому не звонил.

Руководитель "Мошеловки" добавила, что большинство атак на счета россиян происходит из кол-центров, расположенных в недружественных странах.