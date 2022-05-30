МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и выплат неработающим пенсионерам.

Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Правительство, по словам Мишустина, продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кому она нужна.

Работа Пенсионного фонда РФ

Глава Минтруда рассказал, как решение об индексации увеличит пенсии

Он также отметил, что для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрено более 500 миллиардов рублей.

Теперь, по словам премьера, неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей, а размер МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей — это позволит увеличить зарплаты более четырем миллионам работников. Кроме того, вырастут и ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами.

На прошлой неделе президент Владимир Путин предложил повысить социальные выплаты. По словам главы Минтруда Антона Котякова, пособия проиндексируют автоматически, заявление подавать не нужно.