МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и выплат неработающим пенсионерам.

Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Правительство, по словам Мишустина, продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кому она нужна. Глава Минтруда рассказал, как решение об индексации увеличит пенсии

Он также отметил, что для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрено более 500 миллиардов рублей.

Теперь, по словам премьера, неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей, а размер МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей — это позволит увеличить зарплаты более четырем миллионам работников. Кроме того, вырастут и ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами.

На прошлой неделе президент Владимир Путин предложил повысить социальные выплаты. По словам главы Минтруда Антона Котякова, пособия проиндексируют автоматически, заявление подавать не нужно.