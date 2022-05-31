Новая глава МИД Франции Колонна выступила за сохранение диалога с Россией
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Необходимо поддерживать диалог с российскими властями, чтобы передавать свою позицию и работать вместе по конкретным вопросам, заявила в эфире телеканала LCI новая глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна. Об этом сообщают "Известия".
В интервью телеканалу она в частности отметила, что сохранять диалог с Россией необходимо, и что именно по этой причине президент республики Эммануэль Макрон поддерживает диалог с российским президентом Владимиром Путиным.
"Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим, чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам", — резюмировала Колонна.
https://1prime.ru/society/20220531/837032003.html
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