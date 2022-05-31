МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Необходимо поддерживать диалог с российскими властями, чтобы передавать свою позицию и работать вместе по конкретным вопросам, заявила в эфире телеканала LCI новая глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна. Об этом сообщают "Известия". В ЕК выступили за диалог с Россией для поставок украинского зерна

В интервью телеканалу она в частности отметила, что сохранять диалог с Россией необходимо, и что именно по этой причине президент республики Эммануэль Макрон поддерживает диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

"Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим, чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам", — резюмировала Колонна.