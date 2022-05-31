МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Переговоры между Москвой и Киевом были бы логичным разрешением ситуации на Украине, заявил в эфире телеканала Fox News высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Об этом сообщает Lenta.ru.
При этом представитель Пентагона подчеркнул, что стороны должны "самостоятельно прийти к такому выводу".
В числе других сценариев развития ситуации Милли назвал решительную победу одной из сторон и патовую ситуацию.
https://1prime.ru/society/20220531/837032153.html
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