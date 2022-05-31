МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от поставок Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности свидетельствует об изменении отношения США к конфликту на Украине, что привело к снижению накала антироссийской риторики в Белом доме, заявил в интервью с "Известиями" политолог Андрей Кошкин.
Он отметил, что отказ от отправки на Украину РСЗО был с оптимизмом воспринят в России. Об этом, в частности, свидетельствуют высказывания членов Совбеза РФ.
Вместе с тем жесткость американской риторики против России президента США Джо Байдена, на взгляд Кошкина, сходит на нет, и нечто схожее в настоящее время происходит с американскими СМИ.
Так, к сегодняшнему дню тема преступлений украинских националистов против мирных жителей уже перестала быть в Соединенных Штатах табуированной.
https://1prime.ru/society/20220531/837032236.html
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