МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Отказ Вашингтона от поставок Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности свидетельствует об изменении отношения США к конфликту на Украине, что привело к снижению накала антироссийской риторики в Белом доме, заявил в интервью с "Известиями" политолог Андрей Кошкин. Байден освободил поставки стали из Украины от повышенной пошлины на год

Он отметил, что отказ от отправки на Украину РСЗО был с оптимизмом воспринят в России. Об этом, в частности, свидетельствуют высказывания членов Совбеза РФ.

Вместе с тем жесткость американской риторики против России президента США Джо Байдена, на взгляд Кошкина, сходит на нет, и нечто схожее в настоящее время происходит с американскими СМИ.

Так, к сегодняшнему дню тема преступлений украинских националистов против мирных жителей уже перестала быть в Соединенных Штатах табуированной.