МИД сообщил о мерах эвакуации дипломатов из недружественных стран
В МИД рассказали о предусмотренных мерах эвакуации дипломатов из недружественных стран
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Он отметил, что в отдельных странах, в которых была отмечена "повышенная активность русофобских элементов", местные власти в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры по ограждению российских загранпредставительств от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, добавил замглавы МИД.
"Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены", — заявил Иванов.
https://1prime.ru/society/20220531/837032309.html
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