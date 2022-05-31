МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов. МИД Франции рассказал о принятии шестого пакета санкций против России

Он отметил, что в отдельных странах, в которых была отмечена "повышенная активность русофобских элементов", местные власти в соответствии со своими международными обязательствами приняли необходимые меры по ограждению российских загранпредставительств от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, добавил замглавы МИД.

"Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены", — заявил Иванов.