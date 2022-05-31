МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10% и с 1 июня она составит 23 508 рублей в месяц. Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ с 1 июня

Также сообщается, что на 10% вырастет величина прожиточного минимума, которая составит:

в расчете на душу населения – 20 585 рублей;

для трудоспособного населения – 23 508 рублей;

для пенсионеров – 15 410 рублей;

для детей – 17 791 рубль.

Собянин подписал соответствующее постановление.

Отмечается, что величина прожиточного минимума применяется в Москве в целях определения права горожан на получение отдельных социальных выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в некоторых других случаях.