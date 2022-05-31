Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве
Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10%
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10% и с 1 июня она составит 23 508 рублей в месяц.
Также сообщается, что на 10% вырастет величина прожиточного минимума, которая составит:
в расчете на душу населения – 20 585 рублей;
для трудоспособного населения – 23 508 рублей;
для пенсионеров – 15 410 рублей;
для детей – 17 791 рубль.
Собянин подписал соответствующее постановление.
Отмечается, что величина прожиточного минимума применяется в Москве в целях определения права горожан на получение отдельных социальных выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в некоторых других случаях.
https://1prime.ru/society/20220531/837037642.html
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