МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Читатели издания The American Conservative прокомментировали статью колумниста Рода Дрейера, попытавшегося выяснить, какова в действительности натура президента Украины Владимира Зеленского, которого многие западные издания и телеканалы называют "героем". Об этом пишет РИА Новости. Джонсон и Зеленский провели переговоры по поставкам зерна

По утверждению Дрейера, Зеленский, победивший на выборах в том числе благодаря обещаниям бороться с коррупцией, на самом деле ничем не лучше экс-президента Петра Порошенко.

Автор отмечает, что в 2019 году актер Зеленский ворвался в украинскую политику и занял пост президента на волне общественного гнева против элиты, особенно предыдущих лидеров, которые вывозили свои богатства за рубеж через тайные счета.

"У Зеленского и его ближайшего окружения имеется собственная сеть офшоров", — подчеркивается в материале.

Читатели издания выразили свое отношение к герою статьи в комментариях.

Так, читатель под ником rienzi написал: "Зеленский — жулик, по которому плачет тюрьма. Его надо судить".

"Он же актер, вот и просто зачитывает свои реплики. Что же до украинской коррупции, то уверен, что кланы Керри и Байдена приложили руку после переворота 2014 года", — предположил пользователь Fran Macadam.

"Да восточноевропейские олигархи — мелкая сошка по сравнению с нашими (американскими — прим. ред.)", — оценил Adamant.