МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", что программа льготной ипотеки для многодетных семей в РФ будет продлена до конца 2023 года. Правительство увеличило размер кредита для льготной и семейной ипотеки

Он напомнил, что меры повышения достатка и качества жизни многодетных семей обсуждались на недавнем заседании президиума государственного совета и отметил, что действие программы льготной семейной ипотеки для этих семей будет продлено как минимум до 31 декабря 2023 года.

"И в целом условились серьезно обновить и расширить положения указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей ", — сказал Путин.