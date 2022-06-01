Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных
Путин: программу льготной ипотеки для многодетных семей продлят до конца 2023 года
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", что программа льготной ипотеки для многодетных семей в РФ будет продлена до конца 2023 года.
Он напомнил, что меры повышения достатка и качества жизни многодетных семей обсуждались на недавнем заседании президиума государственного совета и отметил, что действие программы льготной семейной ипотеки для этих семей будет продлено как минимум до 31 декабря 2023 года.
"И в целом условились серьезно обновить и расширить положения указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей ", — сказал Путин.
https://1prime.ru/society/20220601/837053285.html
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