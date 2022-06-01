МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил установить единовременную выплату за медаль "Родительская слава" многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей, при ордене родительской славы — 500 тысяч, матери-героине — 1 миллион рублей. Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных

Путин в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава". Ранее в ходе встречи Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание "мать-героиня", которое существовало в СССР.

Президент отметил, что ранее при вручении медалей "Родительская слава" выплаты не предусматривались, а за орден давали лишь 100 тысяч рублей.

"Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", — сказал Путин.

Женщинам же, которые будут удостоены почетного звания "мать-героиня", единовременно выплачивать миллион рублей, также предложил президент.

Орденом "Родительская слава" награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Награда была учреждена 13 мая 2008 года. Путин 18 апреля подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" 12 семей и медалью "Родительская слава" 14 семей.