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Путин одобрил ранний выход на пенсию многодетных отцов
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. Владимир Путин пообещал поручить правительству России проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. Такая идея прозвучала в ходе общения президента с... ПРАЙМ, 01.06.2022
общество , экономика, новости, владимир путин, пенсия, многодетные семьи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин пообещал поручить правительству России проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов.
Такая идея прозвучала в ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава".
Президент сказал, что власти обязательно рассмотрят такую возможность и он даст поручение правительству проработать эту инициативу.