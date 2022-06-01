МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин пообещал поручить правительству России проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов.

Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом МФКК Ф. Роккой

Путин предложил установить выплату за награды многодетным семьям

Такая идея прозвучала в ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава".

Президент сказал, что власти обязательно рассмотрят такую возможность и он даст поручение правительству проработать эту инициативу.