МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин пообещал поручить правительству России проработать предложение о раннем выходе на пенсию многодетных отцов. Путин предложил установить выплату за награды многодетным семьям

Такая идея прозвучала в ходе общения президента с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава".

Президент сказал, что власти обязательно рассмотрят такую возможность и он даст поручение правительству проработать эту инициативу.