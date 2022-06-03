МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Победа Украины в нынешнем конфликте представляется совершенно далекой от реальности, и уже сейчас очевидно, что это невозможно. Об этом в статье для издания The Hill заявил профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм.
Он отметил, что у Украины просто нет возможности вернуть под контроль Донбасс и населенные пункты вдоль Азовского побережья. Лэтэм добавил, что в отличие от севера страны, эти территории занимают центральное место в интересах России и ее военные просто так не оставят их. Автор статьи отметил, что "ВСУ несут ужасные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант: фрагментированная и разделенная Украина".
Подводя итог, профессор сказал, что, когда такой сценарий неизбежно станет реальностью, он будет означать поражение для Киева, однако станет удовлетворительным геополитическим решением этого конфликта для Москвы, а именно: нейтрализация Украины вне геополитической сферы Североатлантического альянса и геоэкономической орбиты Евросоюза.
https://1prime.ru/society/20220603/837078084.html
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