МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Победа Украины в нынешнем конфликте представляется совершенно далекой от реальности, и уже сейчас очевидно, что это невозможно. Об этом в статье для издания The Hill заявил профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм. NYT рассказала об "опасной затее" Запада в отношении России

Он отметил, что у Украины просто нет возможности вернуть под контроль Донбасс и населенные пункты вдоль Азовского побережья. Лэтэм добавил, что в отличие от севера страны, эти территории занимают центральное место в интересах России и ее военные просто так не оставят их.

Автор статьи отметил, что "ВСУ несут ужасные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант: фрагментированная и разделенная Украина".

Подводя итог, профессор сказал, что, когда такой сценарий неизбежно станет реальностью, он будет означать поражение для Киева, однако станет удовлетворительным геополитическим решением этого конфликта для Москвы, а именно: нейтрализация Украины вне геополитической сферы Североатлантического альянса и геоэкономической орбиты Евросоюза.