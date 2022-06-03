Граждане Канады попали в российский Черный список из-за поддержки националистов на Украине
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. МИД России внес 41 гражданина Канады в Черный список, среди них руководители организаций, поддерживающих националистов на Украине, и военные чиновники.
"В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых — руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", — опубликовано на официальном сайте ведомства вместе со списком из граждан, которым закрыт въезд на территорию страны на бессрочной основе.
https://1prime.ru/society/20220603/837079499.html
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