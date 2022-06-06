МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Евросоюз занял антироссийскую позицию под влиянием государств Восточной Европы, заявил в беседе с газетой Valeurs Actuelles депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. Об этом сообщает РИА Новости. МИД обвинил Евросоюз в нагнетании паники на мировых рынках

Парламентарий отметил, что масштабное расширение Евросоюза на восток было непродуманным и поспешным, и в результате союз попал под влияние своих новых членов.

По словам Мариани, "вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы".

Парламентарий подчеркнул, что руководство Евросоюза стало приводить политику на восточном направлении в соответствии с позициями своих новых членов, которые "исторически словно приговорили себя к вражде с Россией". И это, как считает Мариани, стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

"Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы", — заключил евродепутат.