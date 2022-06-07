МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Германия, Франция и Италия не поддерживают требование украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву контроль над Крымом, рассказал в статье для журнала The American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен. Об этом сообщает Lenta.ru. Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей

Он отмечает в статье, что перечисленные страны выступают за скорейшее мирное урегулирование конфликта, не настаивая на выполнении Москвой требования Зеленского по уходу России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.

При этом Бьюкенен пишет, что в вопросах территорий Зеленского поддерживают некоторые страны Восточной Европы.