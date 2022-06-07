МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Германия, Франция и Италия не поддерживают требование украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву контроль над Крымом, рассказал в статье для журнала The American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен. Об этом сообщает Lenta.ru.
Он отмечает в статье, что перечисленные страны выступают за скорейшее мирное урегулирование конфликта, не настаивая на выполнении Москвой требования Зеленского по уходу России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.
При этом Бьюкенен пишет, что в вопросах территорий Зеленского поддерживают некоторые страны Восточной Европы.
https://1prime.ru/society/20220607/837099296.html
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