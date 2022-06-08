МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В компании в Group-IB рассказали "Известиям" о новом сценарии обмана банковских клиентов.
Руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов описал новую схему следующим образом: "Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. "Специалист" предлагает верифицировать телефонный номер в связи с тем, что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера".
Если жертва соглашается, ее переключают на бота, который предлагает ввести номер телефона, а затем оправленный в SMS код. После этого происходит списание денег.
Если же клиент отказывается, то ему начинают звонить других подменных номеров и спрашивать, почему он прервал разговор с сотрудником службы безопасности, или шлют сообщения в Telegram, используя в качестве аватарки логотип банка.
В компании уточнили, что атака в мессенджере с использованием символики банков — тоже новинка на "рынке мошенников".
https://1prime.ru/society/20220608/837111772.html
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