МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В компании в Group-IB рассказали "Известиям" о новом сценарии обмана банковских клиентов. Мошенники стали взламывать личные кабинеты сотовых абонентов

Руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов описал новую схему следующим образом: "Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. "Специалист" предлагает верифицировать телефонный номер в связи с тем, что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера".

Если жертва соглашается, ее переключают на бота, который предлагает ввести номер телефона, а затем оправленный в SMS код. После этого происходит списание денег.

Если же клиент отказывается, то ему начинают звонить других подменных номеров и спрашивать, почему он прервал разговор с сотрудником службы безопасности, или шлют сообщения в Telegram, используя в качестве аватарки логотип банка.

В компании уточнили, что атака в мессенджере с использованием символики банков — тоже новинка на "рынке мошенников".