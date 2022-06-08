МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Посольство России в Соединенных Штатах прокомментировало поставки на Украину вертолетов Ми-17 российского производства, предназначенных для Афганистана, и назвало в своем Telegram-канале это решение "вопиющим нарушением обязательств", сообщает "Коммерсант". Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине

В заявлении ведомства говорится, что поставка Украине четырех вертолетов Ми-17, ранее приобретенных Вашингтоном для афганского правительства, "осуществляется в обход положения о сертификате конечного пользователя, требующего письменного согласия России".

"Это — вопиющее нарушение американской стороной ее обязательств. Несмотря на наши неоднократные обращения за разъяснениями, внятного ответа от США не последовало", — отметили дипломаты.

Также в посольстве обратили внимание на поставки на Украину ПЗРК Stinger, назвав их "пренебрежением международных норм", поскольку в этом случае американская сторона нарушила резолюцию Генассамблеи ООН 62/40 от 2007 года и согласованные в рамках Вассенаарских договоренностей "Элементы экспортного контроля за ПЗРК" от 2003 года.