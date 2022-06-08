МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования. Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

Уточняется, что создание единого Соцфонда произойдет с 1 января 2023 года путем присоединения ФСС к ПФР и соответствующего переименования. По мнению вийе-премьера РФ Татьяны Голиковой, переходный период объединения ПФР и ФСС может занять до двух лет.

Идея об объединении двух фондов была выдвинута Минтрудом. Эту идею поддержали представители профсоюзов, работодателей, правительства поддержали. Кроме того, ведомство хочет расширить охват населения социальным страхованием, распространив обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам.

Отмечается, что объединение функций ПФР и ФСС сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан.

Кроме того, Дума приняла в первом чтении проект закона о введении с 2023 года единого тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Документ предусматривает установление единого круга застрахованных лиц и единой предельной и облагаемой базы во все государственные внебюджетные фонды. При этом для основной категории плательщиков совокупный тариф останется на уровне 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Льготные категории плательщиков будут объединены в три группы, для которых льготные ставки страховых взносов составят 15%, 7,6% и 0% соответственно.