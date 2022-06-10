МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Смертность в России в апреле снизилась на 12,9% в годовом выражении, рождаемость также снизилась — на 9,9%, свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в апреле умерли 146,6 тысячи человек против 168,3 тысячи человек в апреле 2021 года. Родились в апреле почти 99,7 тысячи младенцев против 110,6 тысячи в апреле прошлого года.

В пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода. В соответствии с данными Росстата, в апреле 2019 года смертность в России составила почти 153,9 тысячи человек.

Число умерших за январь-апрель также снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 2,8% (731,3 тысячи человек против 752,1 тысячи человек). Рождаемость за первые четыре месяца текущего года снизилась в годовом выражении на 6,2% (420,1 тысячи против 447,6 тысячи).

Таким образом, естественная убыль населения России в первые четыре месяца текущего года составила около 311,2 тысячи человек (почти 304,5 тысячи человек за аналогичный период 2021 года).

СМЕРТНОСТЬ ОТ COVID-19

Смертность от коронавируса в РФ, когда заболевание стало основной причиной смерти, в апреле 2022 года снизилась на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 71,7% — по сравнению с мартом текущего, свидетельствуют данные Росстата.

Коронавирус в апреле стал основной причиной смерти 7 797 человек против 13 839 человек в апреле 2021 года и 27 553 человек в марте текущего года. Еще в 1476 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). В апреле 2021 года было 2134 таких случая (снижение на 30,8% в годовом выражении).

По данным ведомства, в апреле коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 436 человек (на 60,6% меньше, чем в апреле 2021 года). Еще в 1874 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (на 47,5% меньше, чем в апреле прошлого года).

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.