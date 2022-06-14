МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В будущем Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины, заявил в интервью Sputnik Латвия депутат Госдумы Евгений Федоров. Латвия заявила, что намерена обходиться без российского газа

Ранее Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Как утверждается в пояснительной записке к законопроекту, решение о признании было принято незаконно — его принял неконституционный орган с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.

"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", — заявил парламентарий.

Литва была выбрана в связи с тем, что в ситуации с ней лучше всего видны нарушения Закона СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", в частности, для Вильнюса, Клайпеды и Игналинской АЭС законодательно прописали особый порядок выхода из Советского Союза, объяснил Федоров, отметив, что вслед за Литвой подобный сценарий возможен для Эстонии, Латвии и Украины.

Цель этих шагов, по словам депутата, заключается в том, чтобы ликвидировать угрозы, исходящие от этих постсоветских государств, тогда как признание независимости бывших республик СССР, проводящих миролюбивую политику, пересматривать не планируется.