МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Каждый третий россиянин употребляет вино не реже раза в месяц, при этом самый излюбленный вид этого напитка у граждан — сухое красное вино, говорится в исследовании Россельхозбанка и аналитического центра НАФИ, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне стали чаще покупать отечественную газировку

"Вино становится все более популярным алкогольным напитком в России — каждый третий россиянин употребляет его не реже одного раза в месяц. При этом лидером по частоте потребления является красное сухое вино – 7% опрошенных употребляют его не реже одного раза в неделю", — выяснили специалисты, опросив 1,6 тысячи респондентов.

Согласно исследованию, преимущественно россияне приобретают вино в ценовом диапазоне от 300 до 700 рублей. Вина не дороже 300 рублей ищут 11% опрошенных, в диапазоне от 700 до 1000 рублей – 14%, от 1000 до 1500 рублей – 10%, от 1500 до 3500 рублей – 5%, дороже 3500 рублей вина приобретают 0,8% опрошенных (при вопросе предлагался множественный вариант выбора).

Потребительские предпочтения в данном сегмент демонстрируют зависимость от возраста и пола. Так, внешний вид упаковки/бутылки (32%) и факт зарубежного производства наиболее актуальны для потребителей в возрасте 18-24 лет, тогда как российские потребители в возрасте 45-54 года чаще ориентируются на вкусовые характеристики вина (67%).

В то время как для более старшей возрастной категории (55 и старше) важен факт отечественного производства продукта (28%). Мужчины и женщины также ставят разные приоритеты при выборе вина. Женщины чаще уделяют внимание марке и бренду продукта (35% против 22% среди мужчин), в то время как мужская аудитория чаще делает выбор, ориентируясь на вкусовые особенности напитка (62% против 52% среди женщин).