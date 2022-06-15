С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявил в кулуарах ПМЭФ, что Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы, в целом же производство еще советских вакцин в стране давно налажено: есть и таблетированные, и жидкие формы. ВОЗ переименует вирус "оспы обезьян" по просьбе ученых

"Более того, чего там пугаться, если по специфике распространения видно, что это довольна такая локальная история", — ответил он на вопрос о разработке вакцины против оспы обезьян.

Как уточнялось в материалах Роспотребнадзора на прошлой неделе, вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в России не предусматривается.

Осьмаков уточнил, что в мае Минпромторг также проводил сверку с точки зрения наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антибиотиков. "И на складах, и в Росрезерве запасов выше крыши", — отметил Осьмаков.