МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Согласно опубликованным на сайте Кремля поручениям, Владимир Путин поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе. Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок

В сообщении сказано, что кабмину РФ поручается провести" увеличение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования".