МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. На первом этапе спецоперации были видны огрехи, недочеты и недоработки, рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с изданием Украина.ру. В Белом доме дали рекомендации Украине по переговорам с Россией

Полковник с сожалением отметил, что первые потери российские войска понесли еще на марше, когда в начале спецоперации с разных направлений пересекли территорию Украины. Это, по его мнению, произошло из-за того, что маршевые колонны боевой техники и личного состава заходили без соответствующего боевого охранения, дозоров и сопровождения вертолетов.

При этом эксперт подчеркнул, что на первом этапе спецоперации подразделения Народной милиции Донбасса выглядели более обученными и слаженными, демонстрировали более высокую боеготовность, поскольку "все они за эти восемь лет прошли через линию соприкосновения".

"Значительная часть офицеров российской армии имеют боевой опыт. Те офицеры, которые во время Чеченской кампании были лейтенантами, сейчас уже в звании полковников и подполковников, а офицеры среднего звена прошли через Сирию. Но это все были локальные конфликты. А Украина — это масштабный конфликт, учитывая большую протяженность фронта на первом этапе (3000 км — прим. ред.), и учитывая, что довольно небольшие силы и средства зашли на ее территорию. Соотношение было один к одному, а на некоторых участках — один к двум", — пояснил полковник.

Вместе с тем он добавил, что в ходе планирования всегда вносятся коррективы, и они были внесены.