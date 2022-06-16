Арахамия раскрыл данные о ежесуточных потерях Украины в Донбассе
Арахамия оценил ежесуточные потери ВСУ в Донбассе в 1000 человек убитыми и ранеными
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ежедневно теряют в Донбассе "до тысячи солдат убитыми и ранеными", среднесуточные потери украинской армии оцениваются в 200-500 человек, — такие данные в беседе с порталом Axios привел глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией.
По словам Арахамии, потери ВСУ существенно выросли за последние две недели боев. Но в то же время он отметил, что Украина призвала в армию около миллиона человек и способна призвать еще два миллиона, в результате чего компенсирует растущие потери.
https://1prime.ru/society/20220616/837184043.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.