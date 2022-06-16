МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ежедневно теряют в Донбассе "до тысячи солдат убитыми и ранеными", среднесуточные потери украинской армии оцениваются в 200-500 человек, — такие данные в беседе с порталом Axios привел глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией. Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

По словам Арахамии, потери ВСУ существенно выросли за последние две недели боев. Но в то же время он отметил, что Украина призвала в армию около миллиона человек и способна призвать еще два миллиона, в результате чего компенсирует растущие потери.