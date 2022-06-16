МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Почти все россияне готовы покупать товары параллельного импорта: лишь 3% граждан категорически не согласны пользоваться ими, сообщили РИА Новости в банке "Открытие". АКИТ: товары в рамках параллельного импорта доступны в российских магазинах

"Около 29% россиян относятся к идее параллельного импорта товаров и оборудования однозначно положительно, еще 39% — скорее положительно. Примерно 27% затруднились ответить или относятся к такому импорту безразлично. Скорее против полулегального ввоза товаров и оборудования в Россию лишь 4% и только 1% категорически против", — сказано в исследовании банка, подготовленного к ПМЭФ.

Отмечается, что в целом россияне выражают готовность пользоваться товарами параллельного импорта, но при определенных условиях.

"Около 48% россиян будут делать это, только если их удовлетворит качество товаров, еще 31% — если цена не будет для них слишком высокой. При этом 18% опрошенных будут пользоваться товарами параллельного импорта при любых условиях", — выяснили аналитики.

Лишь 3% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом, указано в исследовании. Тут самые непреклонные сибиряки (6%), тогда как в Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе эта доля практически стремится к нулю.

Банк провел исследование 14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.