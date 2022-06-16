МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Многие швейцарские семьи, принимающие беженцев с Украины, начинают "уставать" от гостей, говорится в сюжете телеканала SRF. В Приморье заявили о готовности принять на работу беженцев

По данным телеканала, на сегодняшний день порядка 30 тысяч швейцарских семей готовы приютить у себя украинских беженцев. Однако, как заявила директор Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, ее организация зафиксировала первые признаки усталости во многих принимающих семьях. Ведь постоянное совместное проживание, по ее выражению, "не лишено трудностей".

Вместе с тем телеканал сообщает, что швейцарцы предполагали, что у украинцев схожая культура, но были разочарованы.

"Мы отмечаем некоторое удивление (принимающих семей — прим. ред.) из-за того, что существуют культурные различия… А когда там дети, это может привести к трениям", — рассказала Беренс.