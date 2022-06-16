МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Безработица в Москве не растет и находится на прежнем уровне — 0,5%, на рынке труда напряжения не возникает, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Безработица в Великобритании неожиданно выросла в феврале-апреле

"В целом мы пока не видим роста безработицы: она находится на прежнем уровне — в районе 0,5%. По сути, это означает, что безработицы в городе нет", — сообщил Ефимов.

Он отметил, что рынок труда в столице сбалансирован. Соотношение количества безработных и вакансий колеблется от 1 к 8 до 1 к 9.

"То есть вакансий больше, чем зарегистрированных безработных. Мы можем с уверенностью сказать, что на рынке труда на сегодняшний момент у нас напряжения никакого нет. Мы видим по поступлениям налога на доходы физлиц, что ситуация стабильна, по этому налогу у нас положительная динамика относительно прошлого года. В макроразрезе это говорит о том, что зарплаты не снижаются и люди стабильно получают заработные платы", — пояснил заммэра.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 11.00 мск.