С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила в рамках ПМЭФ, что Россия выделяет на поддержку семей с детьми 1,7 триллиона рублей, работа в этом направлении продолжается, так как до конца не решена задача в некоторых возрастных группах. Путин поручил продлить господдержку по ипотеке для многодетных семей

По ее словам, до 2020 года основной приоритет ежемесячной системной поддержки семьи был только до полутора лет (ребенка), а сегодня поддержка распространяется, причем ежемесячная, регулярная, не разовая, а системная, связанная с низкими доходами семьи… от беременности женщины до 17 лет.

"И это только очередной шаг. Потому что мы еще не завершили задачу, поставленную президентом, по созданию целостной системы поддержки семей с детьми, потому что у нас еще до конца не решена задача в некоторых возрастных группах. И только на поддержку семей с детьми на текущий момент у нас направляется 1,7 триллиона рублей", — сказала она.

Баталина отметила значимость системы социальной защиты во времена экономических трудностей, так как в этой ситуации "социальная защита выступает подушкой безопасности, причем как макроэкономической, так и социально-политической".

Также замминистра привела данные о том, что по итогам 2021 года все страховые и нестраховые социальные выплаты, включая пенсии, составили почти 22% доходов населения.