С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Телефонное мошенничество, которое после начала спецоперации на Украине упало до нуля в России, в ближайшие один-два месяца вернется на уровень начала года, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Эксперт рассказал о действенной мере для защиты от мошенников

Кузнецов в апреле сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза. В начале июня Сбербанк фиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян — на тот момент злоумышленники совершали до 50 тысяч звонков в день.

"Мы предполагаем, что через 1-2 месяца телефонное мошенничество может превзойти уровень, который был в начале года", — сказал Кузнецов в ходе ПМЭФ.

Сбербанк на сегодняшний момент зафиксировал, что с начала спецоперации в результате кибератак на интернет-ресурсы, особенно связанные с продажей разных продуктов, украдены персональные данные 65 миллионов россиян. При этом не менее 13 миллионов карт россиян были скомпрометированы, из них один миллион пришелся на банк — они были перевыпущены.

Зампред правления Сбербанка отметил, что хакерские атаки на российский бизнес с начала специальной военной операции выросли в 15 раз, а ущерб для экономики в результате этих атак вырос в разы. Основными целями злоумышленников являются госорганы, финансовый сектор, авиакомпании, энергетические и нефтегазовые компании, интернет-ритейл, логистические компании.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.