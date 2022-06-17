МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Министерство юстиции России разрабатывает концепцию, которая позволит отказаться от предоставления некоммерческими организациями отчетности на бумаге, переведя все документы в цифровой формат, сообщил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минюста Константин Чуйченко.

"Минюст России разрабатывает концепцию совершенствования корпоративного управления НКО. Мы рассматриваем возможность освободить НКО от обязанности представлять отчетность в бумажном виде, закрепив необходимость размещения отчетности исключительно на информационном ресурсе Минюста России – портале об НКО. Эта инициатива позитивно скажется на взаимодействии Минюста России с НКО, позволит уменьшить значительные временные и ресурсные затраты, связанные с ежегодной отчетной кампанией" — сказал Чуйченко.

По его словам, множественные изменения российского законодательства привели к увеличению количества форм отчетности, дублированию и повторению некоторых из них, что затрудняет ежегодную кампанию по представлению отчетности в органы юстиции.

"В интересах Минюста России обеспечить для некоммерческого сектора стабильные и комфортные условия, когда дело касается представления документации о деятельности НКО", — пояснил Чуйченко.