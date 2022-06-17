МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. На сегодняшний день единый государственный экзамен "максимально объективен", но это не означает, что его не нужно совершенствовать, заявил в интервью "Известиям" министр просвещения Сергей Кравцов.

"Вопрос о совершенствовании ЕГЭ, конечно, стоит. Мы с Рособрнадзором открыты, готовы к предложениям. Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение", — пообещал министр.

Вместе с тем он отметил, что ЕГЭ — уже не "угадайка", которой он "был когда-то", и в настоящий момент содержит "очень много творческих заданий, которые помогают максимально оценить творческие способности, мышление школьников, комплексное знание предмета".

По словам Кравцова, благодаря ЕГЭ школьники имеют возможность экзаменоваться по месту жительства, после чего отправить результаты в вузы, не тратя время и деньги на дорогу.

"Сегодня это максимально объективный экзамен, который дает возможность каждому школьнику вне зависимости от его места проживания поступить в тот или иной вуз", — резюмировал министр.