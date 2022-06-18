МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Россияне, которые недовольны своим начальством, чаще всего испытывают эти эмоции из-за того, что их труд обесценивают, в то же время большинство граждан считают, что среди идеальных черт руководителя должны присутствовать справедливость и порядочность, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Поездки россиян в Европу стали дороже и длиннее

"Чаще всего опрошенные недовольны своим руководителем из-за обесценивания заслуг работников, так ответили 45% россиян. Также многие отмечают неуважение чужого труда (39%) и некомпетентность (31%)", — выяснили специалисты. В исследовании отмечается, что среди всех опрошенных начальством недовольны 43% респондентов, довольны — 57%.

При этом, добавляют аналитики, каждый четвертый (26%) недовольный опрошенный отметил, что его руководитель заостряет внимание только на неудачах и не поощряет сотрудников, а почти у такого же количества (25%) респондентов начальник обманывает подчиненных.

Кроме того, 22% участников исследования замечают несправедливые придирки со стороны руководителя, 21% — недоверие к работникам и излишний контроль. "А 17% опрошенных сталкивались с грубостью и оскорблениями, и еще по столько же респондентов — с необоснованными штрафами или сокращением зарплаты", — уточнили аналитики.

В то же время большинство респондентов (73%) отметили, что хороший руководитель должен быть справедливым и порядочным. Также среди главных качеств хорошего начальника отпрошенные назвали строгость и справедливость (51%), гибкость и толерантность отметил каждый четвертый респондент (26%), мягкость и понимание — 11%, демократичность — 10%. "Жесткого и консервативного в роли хорошего руководителя видят только 3% участников опроса", — заключили аналитики.