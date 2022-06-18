С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Мошеннические списания у россиян с помощью подменных телефонных номеров, звонки с которых шли в основном с Украины, в этом году снизились почти до нуля, а ранее исчислялись миллиардами рублей, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сбербанк ждет усиления телефонного мошенничества в России

"Я считаю, что мы большое дело сделали в прошлом году, приняв решение, закон, который позволяет блокировать подменные номера. С Украины же в основном шли звонки, кстати. И в этом году почти 100% номеров, звонков оттуда блокировалось. Соответственно, списание денег благодаря подменным номерам телефонов чуть ли не до нуля свелось, а до этого — миллиарды переводились. Хороший закон", — сказал депутат.

Он пояснил, что российские операторы связи автоматически блокируют попытки поменять номер телефона при звонке из-за границы.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Для должностных лиц они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.