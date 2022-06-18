Путин: безусловный приоритет - обновление первичного звена здравоохранения
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Президент России заявил в ходе мероприятия, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в субъектах РФ, что безусловным приоритетом является обновление первичного звена здравоохранения. Путин отметил, что меры поддержки будут обязательно наращиваться.
По его словам, эффективная современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения россиян, поэтому постоянно наращивается потенциал медицинских учреждений, поддерживаются ученые ведущие научные практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, медицинской техники и оборудования.
Президент отметил, что одной из основных задач является повышение доступности и качества медпомощи, сделать так, чтобы россияне видели ощутимые изменения к лучшему. Особенно, добавил он, это касается жителей малых городов и поселков, людей старшего поколения, семей с детьми.
"И тут наш главный приоритет — обновление первичного звена здравоохранения", — подчеркнул Путин.
Российский лидер хорошо понимает, что нагрузка на сотрудников поликлиник, ФАПов очень большая, так же как и ответственность, ведь именно они ближе всего к людям, к ним они обращаются прежде всего, от них зависит постановка диагноза и дальнейшее лечение.
Значение такой работы нельзя переоценить, считает президент.
"Обязательно будем наращивать меры поддержки специалистов первичного звена, всех, кто трудится в отечественном здравоохранении", — отметил российский лидер.
https://1prime.ru/society/20220618/837222962.html