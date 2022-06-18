МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Президент России заявил в ходе мероприятия, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в субъектах РФ, что безусловным приоритетом является обновление первичного звена здравоохранения. Путин отметил, что меры поддержки будут обязательно наращиваться. Путин заявил об уважении к американскому народу

По его словам, эффективная современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения россиян, поэтому постоянно наращивается потенциал медицинских учреждений, поддерживаются ученые ведущие научные практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, медицинской техники и оборудования.

Президент отметил, что одной из основных задач является повышение доступности и качества медпомощи, сделать так, чтобы россияне видели ощутимые изменения к лучшему. Особенно, добавил он, это касается жителей малых городов и поселков, людей старшего поколения, семей с детьми.

"И тут наш главный приоритет — обновление первичного звена здравоохранения", — подчеркнул Путин.

Российский лидер хорошо понимает, что нагрузка на сотрудников поликлиник, ФАПов очень большая, так же как и ответственность, ведь именно они ближе всего к людям, к ним они обращаются прежде всего, от них зависит постановка диагноза и дальнейшее лечение.

Значение такой работы нельзя переоценить, считает президент.

"Обязательно будем наращивать меры поддержки специалистов первичного звена, всех, кто трудится в отечественном здравоохранении", — отметил российский лидер.