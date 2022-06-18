Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков
Мурашко: Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что министерство подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, в рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год. По его словам, они будут обсуждаться с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом.
Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, подходить к этому нужно внимательно и аккуратно.
https://1prime.ru/society/20220618/837223507.html
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