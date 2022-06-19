ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн — ПРАЙМ. Введение Киевом визового режима для россиян — это дикость, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Совфеде считают, что российский газ для Молдавии "не пахнет"

"Очередная дикость, по-другому сказать не могу", — заявила она в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".