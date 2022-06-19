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Матвиенко оценила введение Киевом виз для россиян
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Введение Киевом визового режима для россиян — это дикость, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Очередная дикость, по-другому сказать не могу", — заявила она в... ПРАЙМ, 19.06.2022
общество , новости, валентина матвиенко, украина, визы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн — ПРАЙМ. Введение Киевом визового режима для россиян — это дикость, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Очередная дикость, по-другому сказать не могу", — заявила она в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".