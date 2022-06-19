МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Скончался бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, подтвердили РИА Новости в "Ельцин-центре".

"Некролог готовим, пока нет информации о похоронах, нам сообщили 15 минут назад", — сказала РИА Новости заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень.

Она рассказала, что Бурбулис находился в Баку, куда он поехал на конференцию.

По данным азербайджанских СМИ, Бурбулис прибыл в Азербайджан для участия в IX Глобальном Бакинском форуме и был найден мертвым в сауне отеля.

Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.