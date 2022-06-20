МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Размер выплат для переселенцев из Донбасса и с Украины составит до 15 тысяч рублей, сумма будет зависеть от размера семьи, рассказал РИА Новости председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук. СМИ узнали о возможном сокращении выплат нефтяникам по топливному демпферу

Он сообщил, что организация недавно запустила программу прямых материальных выплат пострадавшим от украинского кризиса, которая уже действует в четырех регионах — Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. По словам Савчука, деньги уже получили около 300 человек. Всего на первом этапе планируется охватить примерно восемь тысяч беженцев в этих субъектах.

Уточняется, что размер выплаты для семьи из 1-2 человек составит 5 тысяч рублей, для семьи из 3-4 человек — 10 тысяч рублей. Семьи из 5 и более человек могут претендовать на выплаты в 15 тысяч рублей.

Как отметил председатель РКК, средства могут получить следующие категории переселенцев:

пожилые люди;

беременные женщины;

семьи, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья;

одинокие родители с детьми до 18 лет;

многодетные семьи с 3 и более несовершеннолетними детьми.

В Белгородской и Курской областях на выплаты могут претендовать также женщины с детьми до 3 лет.

Мировое сообщество 20 июня отмечает Всемирный день беженцев.