Глава РКК Савчук: выплаты для переселенцев из Донбасса и с Украины составят до 15 тысяч рублей
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Размер выплат для переселенцев из Донбасса и с Украины составит до 15 тысяч рублей, сумма будет зависеть от размера семьи, рассказал РИА Новости председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.
Он сообщил, что организация недавно запустила программу прямых материальных выплат пострадавшим от украинского кризиса, которая уже действует в четырех регионах — Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. По словам Савчука, деньги уже получили около 300 человек. Всего на первом этапе планируется охватить примерно восемь тысяч беженцев в этих субъектах.
Уточняется, что размер выплаты для семьи из 1-2 человек составит 5 тысяч рублей, для семьи из 3-4 человек — 10 тысяч рублей. Семьи из 5 и более человек могут претендовать на выплаты в 15 тысяч рублей.
Как отметил председатель РКК, средства могут получить следующие категории переселенцев:
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- семьи, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья;
- одинокие родители с детьми до 18 лет;
- многодетные семьи с 3 и более несовершеннолетними детьми.
В Белгородской и Курской областях на выплаты могут претендовать также женщины с детьми до 3 лет.
Мировое сообщество 20 июня отмечает Всемирный день беженцев.
https://1prime.ru/society/20220620/837230073.html