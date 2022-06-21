2022-06-21T10:05:00+03:00
2022-06-21T10:21:01+03:00
2022-06-21T10:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220621/837241533.html
Минтруд отметил рост напряженности на российском рынке труда
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Напряжение на российском рынке труда постепенно начинает расти, сообщил министр труда и социального развития РФ Антон Котяков в ходе выступления на комитете Совфеда. По его... ПРАЙМ, 21.06.2022
общество , экономика, новости, минтруд рф, рынок труда, безработица
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/03/832260360.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/03/832260360.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/03/832260359.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/03/832260359.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/03/832260347.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83226/03/832260347.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220621/837239652.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Напряжение на российском рынке труда постепенно начинает расти, сообщил министр труда и социального развития РФ Антон Котяков в ходе выступления на комитете Совфеда.
По его словам, причиной этого является санкционный режим.
Согласно данным, с 1 марта по 1 июня 2022 года зарегистрированная безработица в стране находилось на уровне 660-680 тысяч человек, что является низким показателем для России.
Однако в текущем месяце Минтруд начал отмечать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости, отметил глава ведомства.