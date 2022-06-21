МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Напряжение на российском рынке труда постепенно начинает расти, сообщил министр труда и социального развития РФ Антон Котяков в ходе выступления на комитете Совфеда. Россияне назвали желаемый уровень зарплат

По его словам, причиной этого является санкционный режим.

Согласно данным, с 1 марта по 1 июня 2022 года зарегистрированная безработица в стране находилось на уровне 660-680 тысяч человек, что является низким показателем для России.

Однако в текущем месяце Минтруд начал отмечать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости, отметил глава ведомства.