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Центр Москвы частично перекроют 25 июня для празднования выпускного
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Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 25 июня в связи с проведением общегородского школьного выпускного, сообщили в официальном Telegram-канале столичного... ПРАЙМ, 21.06.2022
общество , регионы, экономика, новости, москва, выпускники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 25 июня в связи с проведением общегородского школьного выпускного, сообщили в официальном Telegram-канале столичного дептранса.
Уточняется что с 16.00 25 июня до 7.00 26 июня будет ограничено движение на Садовом кольце в районе Крымского моста от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.
Кроме того, полностью перекроют участок съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.