МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 25 июня в связи с проведением общегородского школьного выпускного, сообщили в официальном Telegram-канале столичного дептранса.

Уточняется что с 16.00 25 июня до 7.00 26 июня будет ограничено движение на Садовом кольце в районе Крымского моста от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.

Кроме того, полностью перекроют участок съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.