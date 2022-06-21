Песков назвал ситуацию на рынке труда одним из приоритетов властей
Песков: ситуация на российском рынке труда находится в числе приоритетных тем для властей
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда является одной из приоритетных тем для властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что занятость является "чрезвычайно важным" показателем, за которым следит в том числе глава государства.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что напряжение на российском рынке труда постепенно начинает расти, отмечается определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.
"Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом", — подчеркнул Песков.
Он сообщил, что в Кремле осведомлены о наличии компаний, которые сворачивают производство, в результате чего возникает неполная и частичная занятость сотрудников или даже увольнения.
"Эта тема находится в числе приоритетных у правительства, мы принимаем соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия", — заявил Песков.
https://1prime.ru/society/20220621/837244069.html
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