МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда является одной из приоритетных тем для властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что занятость является "чрезвычайно важным" показателем, за которым следит в том числе глава государства. 

Ярмарка вакансий в Казани

Минтруд отметил рост напряженности на российском рынке труда

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что напряжение на российском рынке труда постепенно начинает расти, отмечается определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.

"Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом", — подчеркнул Песков.

Он сообщил, что в Кремле осведомлены о наличии компаний, которые сворачивают производство, в результате чего возникает неполная и частичная занятость сотрудников или даже увольнения. 

"Эта тема находится в числе приоритетных у правительства, мы принимаем соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия", — заявил Песков.