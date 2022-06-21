МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда является одной из приоритетных тем для властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что занятость является "чрезвычайно важным" показателем, за которым следит в том числе глава государства. Минтруд отметил рост напряженности на российском рынке труда

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что напряжение на российском рынке труда постепенно начинает расти, отмечается определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.

"Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом", — подчеркнул Песков.

Он сообщил, что в Кремле осведомлены о наличии компаний, которые сворачивают производство, в результате чего возникает неполная и частичная занятость сотрудников или даже увольнения.

"Эта тема находится в числе приоритетных у правительства, мы принимаем соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия", — заявил Песков.