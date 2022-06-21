КАЗАНЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил устанавливать в квартирах датчики загазованности, чтобы предотвращать взрывы бытового газа. Путин призвал ежегодно избавляться от ветхих сетей в ЖКХ

В ходе заседания Госсовета с Владимиром Путиным Минниханов, возглавляющий комиссию по строительству, ЖКХ и городской среде, отметил, что только в прошлом году в России произошел 31 взрыв газа в жилых домах.

"Предлагаю внести изменения в законодательство по обязательной установке в квартирах систем контроля загазованности с автоматическим отключением газа и приточных клапанов на всех окнах", — сказал глава Татарстана.

Он отметил, что установить необходимое оборудование можно за счет бюджетных или тарифных источников, если это касается собственников из групп риска.

В качестве еще одной меры, направленной на повышение безопасности использования газового оборудования, Минниханов предложил возложить обязанности по техническому обслуживанию единого комплекса газового оборудования на газораспределительные организации, при этом расходы будут включены в стоимость поставки газа для населения.