Россию предупредили о готовящейся провокации в Восточной Европе
Обозреватель заявил, что США готовят провокацию против России с участием Польши и Литвы
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, пишут "Известия", ссылаясь на заявление чилийского журналиста Гонсало Лиры Лопеса в YouTube-канале.
"Администрация Джо Байдена явно устраивает провокацию в Восточной Европе с участием Литвы и Польши против россиян", — отметил Лира, добавив, что НАТО намерена спровоцировать ВС России на защиту Калининграда.
По данным Лиры, за решением Литвы ограничить транзит грузов в Калининградскую область стоят Соединенные Штаты, стремящиеся добиться эскалации конфликта в регионе. Для Белого дома, на взгляд журналиста, это возможность отвлечь внимание населения США от высокой инфляции и экономических проблем.
https://1prime.ru/society/20220622/837251669.html
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