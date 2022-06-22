МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши, пишут "Известия", ссылаясь на заявление чилийского журналиста Гонсало Лиры Лопеса в YouTube-канале. СМИ: Литва может попытаться перекрыть поставки газа в Калининград



"Администрация Джо Байдена явно устраивает провокацию в Восточной Европе с участием Литвы и Польши против россиян", — отметил Лира, добавив, что НАТО намерена спровоцировать ВС России на защиту Калининграда.

По данным Лиры, за решением Литвы ограничить транзит грузов в Калининградскую область стоят Соединенные Штаты, стремящиеся добиться эскалации конфликта в регионе. Для Белого дома, на взгляд журналиста, это возможность отвлечь внимание населения США от высокой инфляции и экономических проблем.