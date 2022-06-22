МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей табака — группа BAT (British American Tobacco) намерена перевести 30 миллионов российских потребителей традиционных сигарет на их альтернативу, а к 2030 году нарастить долю потребителей бездымной продукции в целом по группе до 50 миллионов человек, сообщил РИА Новости директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям региона Олег Барвин. США установят предельно допустимый уровень содержания никотина в сигаретах

"По итогам 2021 года у нас глобально по группе около 18,3 миллиона потребителей в новых никотиновых категориях, наша глобальная задача — чтобы к 2030 году число таких потребителей достигло 50 миллионов", — рассказал Барвин в кулуарах первого Евразийского никотинового форума в Казахстане.

По его словам, сейчас в России около 7 миллионов потребителей бездымной продукции (вейпы, электронные системы нагревания табака), из них 5 миллионов приходится на нагревательный табак. "В России около 30 миллионов курильщиков, наша задача их перевести на новые категории", — пояснил он.

По словам представителя BAT, в ближайшем будущем продажа сигарет будет оставаться основной частью бизнеса компании, однако она намерена сокращать её долю за счёт наращивания новых категорий. "Нам кажется, это хорошая цель и для общества в целом, так как употребление альтернативной продукции создаёт меньше рисков для здоровья, как показало множество исследований", — добавил он.

По его словам, основные инвестиции компании сейчас сосредоточены именно в новых категориях. "Новая продукция — приоритет для нас сейчас с точки зрения инвестиций. Как с точки зрения производства — например, мы полностью локализовали производство табачных стиков в Петербурге, вложили порядка 4 миллиардов рублей в локализацию этого производства, так и в реализацию научных исследований на глобальном уровне. Большая часть наших глобальных инвестиций в R&D (Research and development, улучшение и внедрение инноваций — ред.) — это новые категории. Ожидаем, что все большая часть нашего бизнеса в перспективе будет в сегменте новых категорий", — добавил он.

BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании, в том числе, такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill. В марте компания заявила, что прекращает свою деятельность в России и начала процесс передачи российского бизнеса новому собственнику.