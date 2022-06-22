МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Среди самозанятых жителей России самыми популярными профессиями в январе-мае 2022 года стали писатели, копирайтеры, грузчики, курьеры и носильщики, говорится в исследовании "МТС банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Самозанятые в России смогут получать госимущество без торгов

Как отмечают аналитики, опрошенные самозанятые в качестве своего вида деятельности чаще всего выбирали подпункт, куда относятся "писатели, копирайтеры, грузчики, курьеры, носильщики". "Порядка 11% указали его (этот подпункт — ред) как основной с начала 2022 года… Также в пятерку самых популярных вошли "ремонт квартир" — 6%, "водитель" — 4%, "перевозка пассажиров" — 4% и "маркетинг, реклама" — 3%", — говорится в исследовании.

На пять самых популярных в этой сфере труда регионов за январь-май 2022 года пришлось 38% всех самозанятых в России, год назад соответствующий показатель составлял 24%. В число лидеров по количеству самозанятых вошел Московский регион, где, по данным аналитиков, зарегистрировано 12% от общего количества самозанятых. В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге их по 8%, в Ростовской области — 6%. "Также в топ-5 вошла Свердловская область, где зарегистрированы 4% от общего количества самозанятых в России", — отмечается в исследовании.

Аналитики также выяснили, что около 80% самозанятых — это россияне в возрасте от 30 до 39 лет. "Количество самозанятых в России будет только расти, в том числе этому будут способствовать действующие на данный момент экономические ограничения… В современных реалиях, когда компании ищут пути оптимизации затрат, такие сотрудники — одно из понятных и простых решений", — заключили эксперты.

Исследование проводилось на основании обезличенных данных клиентов "МТС банка", зарегистрированных в качестве самозанятых во всех регионах России в январе-мае 2021 и 2022 годов.