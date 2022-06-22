МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стремление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца возобновить партнерские отношениям с Россией может усилить в Евросоюзе позиции государств Восточной Европы во главе с Польшей, заявил в статье для журнала Foreign Policy аналитик Эоин Дреа. Польша стала главным коридором для экспорта украинской продукции

По его словам, позиция Германии и Франции стала вызывать недоверие к ним со стороны восточноевропейских государств, и на этом фоне Польша взяла на себя лидерство в поддержке Украины.

Как пишет Дреа, тот факт, что ФРГ и Франция не осуществляют масштабные поставки вооружений на Украину, а также "тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией".

При этом Дреа считает, что власти восточноевропейских государств могут начать брать пример с Венгрии, неоднократно блокировавшей важнейшие решения Евросоюза, а смещение баланса сил на восток может ограничить возможности Евросоюза в достижении консенсуса при принятии решений.

Аналитик утверждает, что это может обернуться большими неприятностями для Евросоюза и, в частности, для Франции и Германии.

"Формируется новый баланс сил, постепенно вырисовываются его контуры. Польша, крупнейшая экономика в Восточной Европе и шестая по величине экономика в ЕС, играет главную роль в расширении возможностей Центральной и Восточной Европы", — подчеркивает Дреа.

Если же государствам Восточной Европы не удастся преодолеть бездействие Франции и ФРГ, то, как считает аналитик, они перейдут к более тесному сотрудничеству с не входящими в Евросоюз членами НАТО — Соединенными Штатами и Великобританией.