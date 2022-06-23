МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Франция и Германия решили держаться в стороне и оставить Украину один на один с Россией, заявил в статье для британского журнала Spectator обозреватель Эндрю Теттенборн. Во Франции отрицают ускоренную процедуру по вступлению Украины в Евросоюз

Он констатировал, что в Евросоюзе произошел раскол в вопросе поддержки Украины, проиллюстрировав этот тезис результатами исследования Европейского совета по международным отношениям. Согласно этому исследованию, большинство немцев и французов выступают за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта.

"Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных", — подытожил Теттенборн, добавив, что Швеция и Италия занимают схожие позиции, тогда как за продолжение военных действий активно выступают Литва и Польша.