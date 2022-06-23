МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Проекта основных характеристик бюджета ПФР направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений свидетельствует о том, что размер маткапитала на первого ребёнка может вырасти к 2025 году. Эксперты оценили пользу от индексации маткапитала для покупки жилья

В документе указаны следующие прогнозируемые размеры маткапитала с учётом индексации:

в 2023 году при рождении первого ребёнка будет выделяться 616,3 тысячи рублей, на второго — 814,4 тысячи рублей;

в 2024 году — на рождение первого ребёнка 653,9 тысячи рублей и на второго — 864,1 тысячи рублей;

в 2025 году — на рождение 1-го ребёнка 680,1 тысячи рублей и на 2-го — 898,7 тысячи рублей.

Предоставление маткапитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.