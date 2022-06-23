МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА Новости профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы

"В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи — близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, пояснила Пшеничная.