В Роспотребнадзоре оценили риск ввода локдауна из-за оспы обезьян
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что локдауна из-за оспы обезьян не будет
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция не распространяется так же легко, как COVID-19, сообщила РИА Новости профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", — сказала Пшеничная.
Она отметила, что оспа обезьян не распространяется так легко и стремительно, как SARS-CoV2 или грипп. Одно из главных условий ее передачи — близкий, длительный контакт с больным без мер предосторожности, пояснила Пшеничная.
https://1prime.ru/society/20220623/837275914.html
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